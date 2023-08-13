В каких приложениях можно проверить статус в ОСМС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Узнать статус потребителя медицинских услуг в системе ОСМС теперь можно и в мобильных приложениях банков второго уровня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.



Сервис проверки статуса потребителя медицинских услуг (застрахован/ незастрахован) теперь внедрен и в мобильных приложениях HALYK банка, Банка ЦентрКредит и Kaspi Bank.

Фондом социального медицинского страхования продолжается работа по расширению доступных способов проверки статуса застрахованности в системе ОСМС и отображению платежей за последние 12 месяцев.

Проверить статус и наличие платежей за предыдущие 12 месяцев можно через сервис Народного банка. Для этого необходимо установить мобильное приложение Halyk, авторизоваться, выбрать раздел «Госуслуги», далее зайти в подраздел «ОСМС» и ввести свой ИИН. Через Halyk также доступны сведения о прикреплении к медицинской организации – через команду «Справки» в разделе «Госуслуги», где будет отображена информация с адресом проживания, названием поликлиники, датой прикрепления и номером участка.

Статус и наличие платежей за предыдущие 12 месяцев также можно узнать через сервис Банка ЦентрКредит. Установив мобильное приложение BCC.KZ, нужно авторизоваться в нем, выбрать раздел «Госуслуги» и далее в разделе «Информация ОСМС» ввести свой ИИН.

Проверить статус застрахованности можно и через Kaspi Bank, установив мобильное приложение Kaspi.kz. После авторизации нужно войти в раздел «Госуслуги», далее выбрать «Статус ОСМС».

При наличии неуплаченных периодов из последних 12 месяцев в приложениях банков можно оплатить взносы за них. После проверки платежей будет присвоен статус «ЗАСТРАХОВАН».

Напомним, также проверить свой статус можно с помощью следующих информационных сервисов:

мобильное приложение Qoldau 24/7

официальный сайт fms.kz

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Контакт-центр 1414

мобильное приложение Damumed.

Проверить свой статус в системе ОСМС и получить информацию о произведенных выплатах можно также на сайте электронного правительства egov.kz в разделе «Здравоохранение» через государственную услугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».