20 Мая 2022 03:00

В каких овощах больше всего нитратов, сообщили санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области исследовал 66 проб овощей и фруктов. Превышений нитратного азота именно в этих образцах не выявили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве отметили, что нитраты - соли азотной кислоты - неотъемлемая составляющая клеточного сока овощей и фруктов. Азот необходим для роста растений. Однако переизбыток нитратов наносит вред здоровью человека.

«Больше всего нитратов содержится в листовых зеленых овощах. Особенно этим отличается белокочанная капуста. В моркови больше всего нитратов у ботвы и ближе к корешку, в огурцах, тыкве, дынях и арбузах - в кожуре и возле черешка. Рекомендуется отрезать верхнюю часть и хвостик корнеплодов, у капусты снимать верхние листья и убирать кочерыжку, у огурцов, патиссонов, кабачков, яблок срезать часть у плодоножки, не есть арбуз и дыню у корки. Зелень желательно замачивать на 2-3 часа в холодной воде», - проинформировали в пресс-службе департамента.

Овощи и фрукты лучше покупать в проверенных магазинах, не стесняться спрашивать документы о качестве. Стоит выбирать овощи среднего размера. Крупные и самые мелкие корнеплоды содержат нитратов значительно больше. Овощи непропорциональных размеров тоже должны насторожить. Большое количество нитратов содержится в самых ранних тепличных овощах.



