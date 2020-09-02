В каких отраслях сохранилась положительная динамика роста, рассказал Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Где действует Федерация профсоюзов, там есть эффективная система коммуникаций между трудовыми коллективами и работодателями. Об этом на очередном XXVI съезде Федерации профсоюзов РК заявил заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Профсоюзы Казахстана - хороший участник и партнер Правительства в достижении цели, то есть социальной стабильности. Мы знаем, что где действует эта организация, там есть эффективная система коммуникаций между трудовыми коллективами и работодателями. Результативно решаются вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда и отдыха. В сложный период в стране Федерация профсоюзов активно осуществляет свое главное предназначение – защиту трудовых прав и интересов работников, оказывает материальную и консультационную помощь работникам и социально уязвимым категориям населения», - выступил заместитель Премьер-министра РК.

Он также отметил, что в условиях текущих эпидемиологических ситуациях Правительством Казахстана проводится целенаправленная работа по развитию экономики, обеспечению занятости и поддержки доходов населения. То есть, приняты первый и второй антикризисный план, утвержден комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Для поддержки малого и среднего бизнеса расширены действующие государственные программы.

«Несмотря на сложную ситуацию, пандемию за период с 2020 года у нас сохранилась положительная динамика роста. В обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,8%, машиностроение на 13,9 процентов, производство продуктов питания на 4,1 %, фармацевтика на 23,2 %, легкая промышленность на 7,3 %, производство бумаги на 15,7 %, химическая промышленность на 3,6 % и производство готовых металлических изделий на 18,6 %. Объемы строительства увеличились на 6, 3 %. В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 2,5 %. По направлению горнорудного сектора сохраняется положительная динамика по добыче угля на 2,6 %, металлических руд на 2,3% «, - отметил Ералы Тугжанов.

В ходе своего выступления он назвал отрасли, где наблюдается снижение. В первую очередь, это касается сферы услуг, торговли и транспорта.

Напомним, сегодня в режиме онлайн проходит очередной XXVI съезд Федерации профсоюзов РК, на котором будут подведены итоги работы данной организации и определены направления работы на ближайшую пятилетку.







