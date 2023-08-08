В каких отраслях сложился наибольший рост среднемесячной зарплаты

По сравнению с предыдущим кварталом среднее значение месячной заработной платы во втором квартале 2023 года увеличилось на 7,3%, индекс реальной заработной платы составил 104,7%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

По сравнению с соответствующим кварталом 2022 года среднее значение месячной заработной платы увеличилось на 17,1%, индекс реальной заработной платы составил 101,2%.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы во II квартале 2023 года по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года сложился в области Улытау – 23,8%, в Павлодарской области – 21,8%, в Костанайской области – 20,8%. Самый низкий рост наблюдается в Туркестанской области – 12,2% и в Жамбылской области – 12,4%.

Наибольший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года отмечен в отраслях информации и связи – 36,0%, транспорта и складирования – 24,6%, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 23,7%, оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов – 21,8%. В промышленности среднемесячная заработная плата выросла – на 20,4%, в отрасли здравоохранения и социального обслуживания населения – на 15,6%.

Наименьший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года отмечен в отраслях образования – 10,2%, строительства – 11,7%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в финансовой и страховой деятельности – в 2 раза выше среднереспубликанского уровня, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – в 1,9 раза, в информации и связи – в 1,5 раза, в профессиональной, научной и технической деятельности – в 1,3 раза соответственно.