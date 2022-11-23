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В каких отраслях работают иностранцы в Казахстане

23 Ноября 2022, 10:48
В каких отраслях работают иностранцы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 ноября 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 957 иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 576 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 029 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 715 и 856 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 241 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 540 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 719 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 399 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства – 5 910 человек (40%); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 499 человек (10%); сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 146 человек (8%); профессиональной, научной и технической деятельности – 1 081 человек (8%); обрабатывающей промышленности – 995 человек (7%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 500 человек, Индия – 1 731 человек, Турция – 1 642 человека, Узбекистан – 1 344 человека, Великобритания – 1 112 человека.

Как известно, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерство труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. В январе текущего года, МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 21 097 единиц – на 7 255 единиц (25%).


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