В каких отраслях промышленности РК наблюдается наибольший рост производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены увеличить объем производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства поставлена задача – увеличение объема производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. В натуральном выражении с 13,1 до 19,7 трлн тенге с ежегодным средним ростом ИФО в 4,2%», - сказал Бейбут Атамкулов.

Министр сообщил, что по итогам 8 месяцев ИФО составил 5,8%.

Наибольший рост показали фармацевтическая промышленность – 140,8%, машиностроение – 123,9% и производство строительных материалов – 111,6%.

«Существенную долю в достижении поставленной цели по увеличению объемов производства занимают проекты Карты индустриализации», - добавил Бейбут Атамкулов.