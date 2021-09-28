Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

В каких отраслях промышленности РК наблюдается наибольший рост производства

Автор:  
Серик Сабеков
28 Сентября 2021, 09:57
В каких отраслях промышленности РК наблюдается наибольший рост производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены увеличить объем производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства поставлена задача – увеличение объема производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году. В натуральном выражении с 13,1 до 19,7 трлн тенге с ежегодным средним ростом ИФО в 4,2%», - сказал Бейбут Атамкулов.

Министр сообщил, что по итогам 8 месяцев ИФО составил 5,8%.

Наибольший рост показали фармацевтическая промышленность – 140,8%, машиностроение – 123,9% и производство строительных материалов – 111,6%.

«Существенную долю в достижении поставленной цели по увеличению объемов производства занимают проекты Карты индустриализации», - добавил Бейбут Атамкулов.


Правительство РК   Промышленность   МИИР РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
Рекордные налоговые поступления от туризма отмечают в Казахстане
Рекордные налоговые поступления от туризма отмечают в Казахстане