В каких отраслях отмечается наибольший охват профстандартами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каких отраслях отмечается наибольший охват профстандартами. Об этом рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений утвержден перечень регулируемых профессий, состоящий из 72 профессий сфер здравоохранения и финансов, требующих обязательного подтверждения соответствия квалификации.

«Утвержденные профстандарты охватывают 2689 профессий и 27% подклассов видов экономической деятельности по всей стране. В разрезе отраслей наибольший охват профстандартами отмечается в сферах строительства (94,4%), сельского хозяйства (78%), информации и связи (57,9%). Объединениями работодателей будет активизирована работа по обновлению и разработке новых профстандартов с увеличением охвата до 70% подклассов видов экономической деятельности к 2025 году», – добавил Акмади Сарбасов на пресс-конференции в СЦК.

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