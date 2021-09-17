В каких отраслях наблюдаются низкие доходы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков рассказал об особенностях казахстанского рынка труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно исследованиям, в тех странах, где люди проходят непрерывное обучение, эффективно используют свои навыки, являются более продуктивными и новаторскими, зафиксировано более высокое качество капитала и более высокие доходы», - сказал Даулет Аргандыков во время онлайн-конференции Центра.

В то же время, по его словам, нельзя забывать про особенности казахстанского рынка труда.

«Такие как: сложности экономики, структура занятости, производительность, доходы населения. К примеру, что касается доходов: более низкие доходы у нас в отраслях с недостаточной производительностью – это касается сельского хозяйства, торговли, услуг по проживанию, питанию», - перечислил спикер.

«Надо отметить, что в эти отрасли направляется меньше инвестиций, и в результате в них тоже относительно невысокий уровень развития технологий и непосредственно человеческого капитала», - заключил Д. Аргандыков.

Также, имея доступ к информационным системам Министерства труда, мы провели анализ - и он уникальный, потому что эти данные не находятся в открытом доступе – по зарегистрированным безработным, по реализации мер, по поддержке. Также это касается вопросов трудовой миграции, привлечения иностранной рабочей силы. Отдельную главу мы посвятили вопросам прогнозирования трудовых ресурсов, чтобы понимать, что нас ждет в будущем, как изменится демография. И результаты этих прогнозов могут использоваться для выработки демографической и миграционной политики Казахстана. А информация о востребованных профессиях может быть использована системой образования для подготовки кадров.