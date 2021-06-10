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    09:48, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    В каких отраслях экономики Казахстана отмечается высокий рост

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мае продолжилось улучшение деловой активности в стране. Об этом заявил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В январе-мае текущего года ускорился темп восстановительного роста экономики до 1,6%. Реальный сектор остается главным драйвером роста экономики. Продолжается оживление сектора услуг. Сохраняется высокая инвестиционная активность в недобывающих секторах экономики», - сказал Асет Иргалиев.

    Министр добавил, что за этот период, без учета горнодобывающей промышленности, рост в реальном секторе составил 7,4%.

    На фоне стабилизации внутреннего спроса рост сферы услуг ускорился до 0,8%.

    «Среди отраслей экономики высокий рост продемонстрировали информация и связь, строительство, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, электроснабжение и сельское хозяйство», - пояснил Асет Иргалиев.

    Глава Миннацэкономики также отметил, что отмечается динамичный рост в отраслях обрабатывающей промышленности.

    Так, двузначным ростом отличились машиностроение с увеличением на 21,1%, в том числе автомобилестроение – на 26,4%, производство локомотивов и вагонов – на 54,9%, фармацевтика – на 25,7%, производство строительных материалов – на 21,4%, одежды – на 19,3%, мебели – на 18,2% и пластмассовых изделий – на 17,3%. Также хороший рост отмечается в производстве продукции химической промышленности на уровне 9,8%.

    «Сохраняется высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях», - резюмировал Асет Иргалиев.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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