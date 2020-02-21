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В каких областях ограничено движение транспорта из-за непогоды

21 Февраля 2020 08:18
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В каких областях ограничено движение транспорта из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в 6 областях на 17 участках протяженностью 1796 километра. Это 7,2% всех автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казавтожол».

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1. Нур-Султан-Щучинск км 18-231

2. Екатеринбург-Алматы км. 856-917, гр.СКО-с.Жаксы.

3. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-235, г. Нур-Султан–Шидерти

4. Щучинск-Зеренда км. 0-80, г.Щучинск–с.Зеренда.

5. Екатеринбург-Алматы км. 1006-1247, г.Атбасар-г.Нур-Султан.

6. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ км. 105-123, г.Шемонаиха-гр.РФ.

7. Кызылорда-Павлодар км. 1066-1135, п.Молодежный-гр.Павлодарской обл.

8. Екатеринбург-Алматы км. 686-729, п.Сарыколь-гр.СКО

9. Кызылорда-Павлодар км. 1135-1208, гр.Карагандинской обл.- п.Шидерты.

10. Кызылорда-Павлодар км. 1208-1251, п.Шидерты-г.Экибастуз.

11. Екатеринбург-Алматы км. 729-856, гр.Костанайской обл.-гр. Акмолинской обл.

12. Жезказган-Петропавловск км. 595-701, гр.Акмолинской обл.–с.Новоишимка.

13. Жезказган-Петропавловск км. 701-795, с.Новоишимка-с.Сергеевка.

14. Волошинка-Сергеевка-Тимирязево км. 75-119.

15. Тимирязево-Сарыколь-гр.Костанайской области км. 0-31, с.Тимирязево-гр.Костанайской области.

16. Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощенское км 0-228, Булаево-Рощенское

17. Алматы-Усть-Каменогорск, км 971-1068 Калбатау-Касым Кайсенов

По всей республике работает 790 единиц техники.


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Ключевые слова: Транспорт, Погода,
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