-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:51
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:30
-
-
вчера 20:08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В каких областях ограничено движение транспорта из-за непогоды
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в 6 областях на 17 участках протяженностью 1796 километра. Это 7,2% всех автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казавтожол».
1. Нур-Султан-Щучинск км 18-231
2. Екатеринбург-Алматы км. 856-917, гр.СКО-с.Жаксы.
3. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-235, г. Нур-Султан–Шидерти
4. Щучинск-Зеренда км. 0-80, г.Щучинск–с.Зеренда.
5. Екатеринбург-Алматы км. 1006-1247, г.Атбасар-г.Нур-Султан.
6. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ км. 105-123, г.Шемонаиха-гр.РФ.
7. Кызылорда-Павлодар км. 1066-1135, п.Молодежный-гр.Павлодарской обл.
8. Екатеринбург-Алматы км. 686-729, п.Сарыколь-гр.СКО
9. Кызылорда-Павлодар км. 1135-1208, гр.Карагандинской обл.- п.Шидерты.
10. Кызылорда-Павлодар км. 1208-1251, п.Шидерты-г.Экибастуз.
11. Екатеринбург-Алматы км. 729-856, гр.Костанайской обл.-гр. Акмолинской обл.
12. Жезказган-Петропавловск км. 595-701, гр.Акмолинской обл.–с.Новоишимка.
13. Жезказган-Петропавловск км. 701-795, с.Новоишимка-с.Сергеевка.
14. Волошинка-Сергеевка-Тимирязево км. 75-119.
15. Тимирязево-Сарыколь-гр.Костанайской области км. 0-31, с.Тимирязево-гр.Костанайской области.
16. Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощенское км 0-228, Булаево-Рощенское
17. Алматы-Усть-Каменогорск, км 971-1068 Калбатау-Касым Кайсенов
По всей республике работает 790 единиц техники.
- Непогода: движение автотранспорта ограничено в шести регионах Казахстана
- Какие дороги открыты в Казахстане
- Какой будет погода 21 февраля в Казахстане
- Трамваи сходят с рельсов в Усть-Каменогорске
- На 21 участке республиканских автодорог ограничили движение для транспорта
- Очередной циклон прогнозируют до конца февраля синоптики в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана