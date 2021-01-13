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В каких областях казахстанцы чаще сталкивались с коррупцией в 2020 году

Автор:  
Арайлым Мұрат
13 Января 2021, 10:50
В каких областях казахстанцы чаще сталкивались с коррупцией в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Больницы, полиция, управление земельных отношений, ЦОны, государственные детские сады составили основной костяк госучреждений, в которых население оказывается вовлеченным в коррупционную ситуацию. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказала исполнительный директор ОФ «Transparency Kazakhstan» Ольга Шиян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мониторинг состояния коррупции в Казахстане за 2020 год провели осенью, опросив 9 тысяч респондентов по всей стране в трех городах республиканского значения и 14 городах областных центров, 164 районных центров. Кроме того, изучили около полутора тысяч жалоб с портала Открытый диалог. В исследовании было задействовано около 200 экспертов, 173 полевых социолога и 12 аналитиков», - пояснила спикер.

По ее словам, самыми востребованными у населения остаются ЦОНы, больницы, школы. В региональном разрезе чаще с коррупцией сталкивались в таких областях, как Жамбылская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Атырауская области.

«В этих регионах наши респонденты сообщили, что необходимость договариваться возникала чаще. По итогам 2020 года 11,3 % опрошенных среди населения сообщили, что попадали в коррупционную ситуацию. Больницы, полиция, управление земельных отношений, ЦОны, государственные детские сады составили основной костяк госучреждений, в которых население оказывается вовлеченным в коррупционную ситуацию. По сравнению с 2019 годом наблюдается уменьшение числа попадающих в коррупционную систему респондентов, больше чем на один процент», - отметила Ольга Шиян.


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