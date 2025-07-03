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    09:35, 03 Июль 2025 | GMT +5

    В каких областях Казахстана комфортнее жить

    Министерство национальной экономики РК назвало регионы, которые демонстрируют как высокие, так и низкие показатели в соответствии с Системой региональных стандартов (СРС), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанцы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Совместно с местными исполнительными органами министерство ежегодно проводит мониторинг уровня обеспеченности населённых пунктов объектами и предоставленными услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (СРС).

    Система охватывает 12 направлений:

    • образование;
    • здравоохранение;
    • социальное обеспечение;
    • культура и спорт;
    • отдых;
    • транспорт;
    • дороги;
    • инженерная инфраструктура;
    • безопасность и охрана окружающей среды;
    • инфокоммуникации;
    • бытовое и сервисное обслуживание.

    В рамках этих направлений оценивается состояние инфраструктуры и потребность в ней.

    Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства, расчёты проводятся отдельно по каждому региону, что позволяет определить уровень доступности объектов и услуг.

    Лидерами по уровню обеспеченности объектами и услугами являются:

    • Астана (89,3%);
    • Алматы (92,1%);
    • Шымкент (88,1%);
    • Мангистауская область (71,3%);
    • Павлодарская область (69,2%).

    Самые низкие показатели зафиксированы в новых регионах:

    • область Абай (56,3%);
    • область Улытау (59,0%).

    По данным ведомства, в целях сокращения разрыва между регионами по показателям СРС ведётся активная работа. Так, в рамках проекта «Ауыл — ел бесігі» на модернизацию сельской инфраструктуры в 2022–2024 годах из республиканского бюджета было выделено:

    • область Абай — 18,8 млрд тенге (реализовано 221 проект);
    • область Улытау — 6 млрд тенге (реализовано 37 проектов).

    — В 2025 году в рамках этой же программы запланировано выделение 8,6 млрд тенге для области Абай и 5,2 млрд тенге для области Улытау. Кроме того, при формировании трансфертов общего характера особое внимание уделяется населённым пунктам с наибольшим отставанием от целевых показателей. Именно такие населённые пункты получают приоритетное финансирование при реализации проектов, — отметили в министерстве.

    В мае текущего года сообщалось, как будет работать Система региональных стандартов. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Миннацэкономики
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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