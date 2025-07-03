В каких областях Казахстана комфортнее жить

Совместно с местными исполнительными органами министерство ежегодно проводит мониторинг уровня обеспеченности населённых пунктов объектами и предоставленными услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (СРС).

Система охватывает 12 направлений:

образование;

здравоохранение;

социальное обеспечение;

культура и спорт;

отдых;

транспорт;

дороги;

инженерная инфраструктура;

безопасность и охрана окружающей среды;

инфокоммуникации;

бытовое и сервисное обслуживание.

В рамках этих направлений оценивается состояние инфраструктуры и потребность в ней.

Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства, расчёты проводятся отдельно по каждому региону, что позволяет определить уровень доступности объектов и услуг.

Лидерами по уровню обеспеченности объектами и услугами являются:

Астана (89,3%);

Алматы (92,1%);

Шымкент (88,1%);

Мангистауская область (71,3%);

Павлодарская область (69,2%).

Самые низкие показатели зафиксированы в новых регионах:

область Абай (56,3%);

область Улытау (59,0%).

По данным ведомства, в целях сокращения разрыва между регионами по показателям СРС ведётся активная работа. Так, в рамках проекта «Ауыл — ел бесігі» на модернизацию сельской инфраструктуры в 2022–2024 годах из республиканского бюджета было выделено:

область Абай — 18,8 млрд тенге (реализовано 221 проект);

область Улытау — 6 млрд тенге (реализовано 37 проектов).

— В 2025 году в рамках этой же программы запланировано выделение 8,6 млрд тенге для области Абай и 5,2 млрд тенге для области Улытау. Кроме того, при формировании трансфертов общего характера особое внимание уделяется населённым пунктам с наибольшим отставанием от целевых показателей. Именно такие населённые пункты получают приоритетное финансирование при реализации проектов, — отметили в министерстве.

В мае текущего года сообщалось, как будет работать Система региональных стандартов.