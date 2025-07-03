В каких областях Казахстана комфортнее жить
Министерство национальной экономики РК назвало регионы, которые демонстрируют как высокие, так и низкие показатели в соответствии с Системой региональных стандартов (СРС), передает корреспондент агентства Kazinform.
Совместно с местными исполнительными органами министерство ежегодно проводит мониторинг уровня обеспеченности населённых пунктов объектами и предоставленными услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (СРС).
Система охватывает 12 направлений:
- образование;
- здравоохранение;
- социальное обеспечение;
- культура и спорт;
- отдых;
- транспорт;
- дороги;
- инженерная инфраструктура;
- безопасность и охрана окружающей среды;
- инфокоммуникации;
- бытовое и сервисное обслуживание.
В рамках этих направлений оценивается состояние инфраструктуры и потребность в ней.
Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства, расчёты проводятся отдельно по каждому региону, что позволяет определить уровень доступности объектов и услуг.
Лидерами по уровню обеспеченности объектами и услугами являются:
- Астана (89,3%);
- Алматы (92,1%);
- Шымкент (88,1%);
- Мангистауская область (71,3%);
- Павлодарская область (69,2%).
Самые низкие показатели зафиксированы в новых регионах:
- область Абай (56,3%);
- область Улытау (59,0%).
По данным ведомства, в целях сокращения разрыва между регионами по показателям СРС ведётся активная работа. Так, в рамках проекта «Ауыл — ел бесігі» на модернизацию сельской инфраструктуры в 2022–2024 годах из республиканского бюджета было выделено:
- область Абай — 18,8 млрд тенге (реализовано 221 проект);
- область Улытау — 6 млрд тенге (реализовано 37 проектов).
— В 2025 году в рамках этой же программы запланировано выделение 8,6 млрд тенге для области Абай и 5,2 млрд тенге для области Улытау. Кроме того, при формировании трансфертов общего характера особое внимание уделяется населённым пунктам с наибольшим отставанием от целевых показателей. Именно такие населённые пункты получают приоритетное финансирование при реализации проектов, — отметили в министерстве.
В мае текущего года сообщалось, как будет работать Система региональных стандартов.