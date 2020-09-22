НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких номинациях в этом году будут присуждены премии в области науки и государственные научные стипендии, сообщили в Комитете науки Министерства образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитетом науки Министерства образования и науки РК продолжается прием документов на соискание ежегодных премий в области науки и государственных научных стипендий», - отмечают в ведомстве.

В 2020 году именные премии в области науки и государственные научные стипендии будут присуждены в следующих номинациях:

– одна премия имени К.И. Сатпаева за лучшее научное исследование в области естественных наук (350 месячных расчетных показателей);

– одна премия имени Ч. Валиханова за лучшее научное исследование в области гуманитарных наук (350 месячных расчетных показателей);

– одна премия имени Ы. Алтынсарина за лучшее научное исследование и работу в области педагогики (350 месячных расчетных показателей);

– одна премия имени Кюльтегина за выдающееся достижение в области тюркологии (300 месячных расчетных показателей);

– одна премия имени Д.А. Кунаева для молодых ученых за лучшую работу в области естественных наук (150 месячных расчетных показателей);

– одна премия имени М. Ауэзова для молодых ученых за лучшую работу в области гуманитарных наук (150 месячных расчетных показателей);

– 75 государственных научных стипендий, в числе которых 50 государственных научных стипендий для талантливых молодых ученых в возрасте до 35 лет включительно.

На рассмотрение комиссии представляются работы, внесшие значительный вклад в развитие экономики, медицины, образования, социальной сферы и культуры Республики Казахстан. Заявки на конкурс принимаются до 1 октября 2020 года (включительно).

Ознакомиться с условиями Конкурсной документации можно на сайте Комитета науки МОН РК по данной ссылке.