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В каких населенных пунктах СКО установили карантинные посты

9 Ноября 2020 18:10
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В каких населенных пунктах СКО установили карантинные посты

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в нескольких населенных пунктах действуют карантинные посты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, на 9 ноября по области действуют 11 карантинных и три блокпоста. Из них пять – по периметру Петропавловска. По два - в селе Явленке Есильского района, селе Смирново Аккайынского района и городе Мамлютке Мамлютского района, по одному – в селе Горьковское Акжарского района, селе Кишкенеколь Уалихановского района и городе Булаево района М. Жумабаева.

«Согласно Постановлению главного санитарного врача, ограничений на въезд нет для сотрудников организаций жизнеобеспечения и тех, кто прибывает в Петропавловск по медицинским показаниям, на работу при наличии подтверждающих документов. Для всех остальных въезжающих граждан необходимо наличие ПЦР-теста», - напомнил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Сотрудники полиции на постах проверяют наличие разрешения на проезд через планшеты. Тем, кто по каким-либо причинам своевременно не зарегистрировался в базе, необходимо при себе иметь справки с места работы.


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#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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