В каких населенных пунктах СКО установили карантинные посты
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в нескольких населенных пунктах действуют карантинные посты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, на 9 ноября по области действуют 11 карантинных и три блокпоста. Из них пять – по периметру Петропавловска. По два - в селе Явленке Есильского района, селе Смирново Аккайынского района и городе Мамлютке Мамлютского района, по одному – в селе Горьковское Акжарского района, селе Кишкенеколь Уалихановского района и городе Булаево района М. Жумабаева.
«Согласно Постановлению главного санитарного врача, ограничений на въезд нет для сотрудников организаций жизнеобеспечения и тех, кто прибывает в Петропавловск по медицинским показаниям, на работу при наличии подтверждающих документов. Для всех остальных въезжающих граждан необходимо наличие ПЦР-теста», - напомнил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.
Сотрудники полиции на постах проверяют наличие разрешения на проезд через планшеты. Тем, кто по каким-либо причинам своевременно не зарегистрировался в базе, необходимо при себе иметь справки с места работы.
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