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В каких направлениях используются новые вагоны

9 Октября 2019 12:14
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В каких направлениях используются новые вагоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития РК Кайырбек Ускенбаев рассказал, в каком направлении используются купленные на бюджетные средства пассажирские железнодорожные вагоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2017 году выделенные 12,5 млрд тенге на 32 вагона мы получили в июле. По дополнительным средствам уже пришел 31 вагон. Мы уже распределили их по мангистаускому направлению и по атыраускому. Так как еще нужны вагоны, мы дополнительно запрашиваем средства», - сказал Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса.

Ранее было сообщено, что при уточненном бюджете на 2019-2021 годы для обновления парка подвижного состава железнодорожных пассажирских вагонов в количестве 46 единиц предусмотрено 18,7 млрд тенге.

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Ключевые слова: Правительство РК, Транспорт,
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Автор:

Серик Сабеков

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