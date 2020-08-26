В каких направлениях будет развиваться образование Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре состоялась ежегодная августовская конференция педагогов области. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона Абылкаир Скаков поздравил участников конференции с наступающим новым учебным годом, наградил отличившихся педагогов и поставил ряд задач перед управлением образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Аким Павлодарской области прежде всего поблагодарил педагогов региона за их преданность делу и высокий профессионализм, которые они продемонстрировали в конце минувшего учебного года, быстро адаптировавшись к новым условиям работы в связи с пандемией.

- Новый учебный год для многих из вас начинается в дистанционном формате. Правительство и местные исполнительные органы закупили технику, организовали телеуроки и обеспечили по возможности учителей и учащихся доступом к Интернету. Но все эти меры ничего не значили бы, если бы не верность профессии и чувство долга перед учениками, которые движут вами и вызывают наше восхищение, - обратился Абылкаир Скаков к участникам августовской конференции.





Он выразил уверенность, что временная смена формата обучения не только не скажется на его качестве, но и поможет укрепить взаимодействие школы и семьи. Глава региона также рассказал о планах дальнейшей реализации программы «Заманауи мектеп», по которой до 2025 года намерены провести капитальный ремонт в 82 школах.

- Программа «Заманауи мектеп» - это и материально-техническое оснащение школ, - уточнил Абылкаир Скаков. - 70% школьной мебели в области устарело и не соответствует росто-возрастным особенностям детей. Половина всех школ не имеет современного оборудования. На этот год запланировано приобретение 308 комплектов школьной мебели и 53 кабинетов новой модификации.

Для сокращения дефицита ученических мест в регионе в этом году возводят две новые школы и три пристройки к действующим учебным заведениям. До 2025 года планируется построить еще 11 новых объектов. Что касается нехватки мест в детских садах, то здесь, по оценке акима области, есть перспективы для развития государственно-частного партнерства. На сегодня в регионе из 393 дошкольных заведений всего 3% являются частными.

- Возможности для развития государственно-частного партнерства есть и в сфере дополнительного образования, - продолжил аким. - Сегодня в области 74 организации дополнительного образования, охват детей составляет более 40%. При этом доля сельских детей - всего 7%.

Абылкаир Скаков поручил акимам районов рассмотреть возможность открытия домов школьников в райцентрах. Глава региона также остановился на вопросах технического и профессионального образования, инклюзивного образования и экологического просвещения. В частности, аким напомнил, что планирование бюджета сохранит социальную направленность и что особое место в нем занимают семьи, воспитывающие детей с особенными потребностями.

Таким образом, Абылкаир Скаков обозначил семь кратко- и среднесрочных задач: недопущение снижения качества образования в связи с дистанционным форматом, минимизация дефицита ученических мест, развитие ГЧП в сфере дошкольного образования, развитие дополнительного образования на селе, подготовка собственных рабочих кадров для развития экономики области, поддержка детей с особенными образовательными потребностями и их родителей, а также повышение уровня экологического воспитания. Глава региона поручил управлению образования разработать 5-летний план развития, который включил бы в себя качественные показатели.

Аким подчеркнул, что связывает большие надежды с реализацией Закона «О статусе педагога».

- Освобождение от многочисленных несвойственных вам функций и наша постоянная поддержка, я надеюсь, будут мотивировать вас на новые достижения, - обратился Абылкаир Скаков к педагогам. - Уверен, что впереди у павлодарских учителей и учащихся множество побед. Павлодарское образование всегда было синонимом высокого качества, и никакая пандемия не нарушит этой традиции.

На конференции отличившихся педагогов отметили различными наградами и премиями. Знак «Почетный работник образования Республики Казахстан» получили глава аграрно-технического колледжа района Теренколь Рафик Габидуллин, руководитель детского сада №86 Павлодара Бакыт Исабекова, директор школы №3 Успенского района Бибигуль Жумабекова и замдиректора по методической работе лицея №6 Экибастуза Галина Ли. Нагрудного знака «Ыбырай Алтынсарин» удостоены директор Песчанской школы №2 района Теренколь Назигуль Алипова, руководитель гимназии №3 Павлодара Корлан Куспекова, глава отдела образования Павлодарского района Сакен Майдисаров, учитель химии лицея №8 для одаренных детей Ирина Молокова и директор ясли-сада «Балапан» в Аксу Амина Сартова. Знак «За заслуги перед областью» вручили директору лицея №1 Экибастуза Гульжан Абишевой и главе Павлодарского технологического колледжа Кабылкаку Капенову. Кроме того, на встрече подвели итоги конкурса «Лучшая организация среднего образования 2020». Победителями стали павлодарская школа №25, областной Дворец школьников им. Катаева, Майкаинская школа №1 и Аксуский высший многопрофильный колледж им. Жаяу Мусы.

Напомним, ранее Абылкаир Скаков учредил награду «За вклад в развитие образования Павлодарской области», которую до конца года получат 50 педагогов региона.

Фото Валерия Бугаева







