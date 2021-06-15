В каких направлениях будет работать Минфин РК в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил основные направления работы ведомства в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Деятельность Министерства в текущем году направлена на реализацию стратегических инициатив, поручений Главы государства и мероприятий Предвыборной программы партии «Nur Otan». В целом, планируемую работу можно сгруппировать по 5 ключевым блокам», - сказал Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече с населением.
Министр назвал эти блоки:
Первый - обеспечение сбалансированности и оптимизация бюджета.
Второй - цифровизация налогового и таможенного администрирования и снижение уровня «теневой» экономики.
Третий - повышение эффективности управления государственными активами.
Четвертый - дальнейшее совершенствование государственных закупок.
Пятый - повышение качества государственного аудита.