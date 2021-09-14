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    10:53, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В каких министерствах сложились наиболее крупные суммы неосвоения бюджета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о неосвоенном бюджете в ряде министерств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, внутренних дел, культуры и спорта, юстиции, по чрезвычайным ситуациям», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    Основные причины неосвоения - непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, оплата произведена за фактически оказанный объем услуг, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур и другие.

    «Расходы местных бюджетов составили 5,2 трлн тенге. Не исполнено 64 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 сентября им выделено 1 трлн 358 млрд тенге. Освоено – 98%. Не исполнено – 26,5 млрд тенге, в том числе экономия – 3 млрд тенге, не освоено – 23,5 млрд тенге», - отметил министр.

    «Наибольшее неосвоение сложилось в Нур-Султане, Западно-Казахстанской области, Алматы, Кызылординской и Туркестанской областях», - заключил Е. Жамаубаев.

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