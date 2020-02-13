В каких министерствах чаще всего берут взятки – анализ Антикоррупционной службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента превенции Антикоррупционной службы Анар Жарова рассказала о результатах мониторинга коррупционных правонарушений в государственных органах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным органов правовой статистики, за прошедший год количество осужденных за коррупционные преступления составило 1002 лица, что немного меньше, точнее на 7% значения 2018 года. Тогда эта цифра составляла 1079», – сказала Анар Жарова на брифинге в Антикоррупционной службе.

Если говорить об осужденных, то 515 человек – это служащие центральных государственных органов, 261 – местных исполнительных органов, 37 – работали в квазигосударственном секторе, 189 – иные лица.

«Среди центральных госорганов в топ-5 входят Министерство внутренних дел (297 сотрудников), Министерство финансов (49), Министерство обороны (29), Министерство индустрии и инфраструктурного развития (20), Министерство сельского хозяйства (19)», - отметила спикер.

По ее словам, в основном преступления совершаются в территориальных подразделениях или подведомственных организациях указанных министерств.

В пресс-службе Антикоррупционной службы также добавили, что итоги проведенного антикоррупционного мониторинга будут размещены на сайте организации.