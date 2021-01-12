В каких местах высоки риски заражения COVID-19, рассказал профессор Ахметжан Сугралиев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Профессор Ахметжан Сугралиев, заведующий кафедрой внутренних болезней КазНМУ им. Асфендиярова в интервью региональной службе коммуникаций рассказал о ситуации с коронавирусом в Алматы и подчеркнул о важности соблюдения саннорм, передает МИА «Казинформ».

«Ситуация может в любой момент ухудшиться. Прошли праздники, Новый год, Рождество, где люди тесно контактируют друг с другом, идут в гости. Инкубационный период коронавируса - от 10 до 14 дней, и по прошествии этого времени с сезона праздников симптомы могут проявиться, и тогда ситуация может ухудшиться, меняя статистику. Также ухудшение может вызвать еще и наслоение болезней. Например, человек может одновременно заболеть гриппом и коронавирусом, что, несомненно, ухудшает иммунитет пациента, что проявится в более тяжелом переносе заболевания», - сказал он.

Также профессор рассказал, в каких местах высокие риски заражения.

«В зимний период, когда люди подолгу находятся в закрытых помещениях, где собирается большое количество людей, а также в общественном транспорте, риск заболевания возрастает. Длительное пребывание человека в плохо вентилируемых местах общественного скопления является основным источником заражения», - разъяснил Ахметжан Сугралиев.

Всем жителям и гостям города следует продолжать соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Тяжело проходят заболевание люди, которые заразились от другого члена семьи, когда здоровому человеку передается большое количество вируса. Пожилые люди и люди с другими заболеваниями также подвержены большому риску. Такие люди прежде всего должны оставаться дома. Строгое соблюдение личной гигиены и меры предосторожности очень важны. Правильное ношение масок, то есть закрывать и нос, и рот, не трогать лицо, глаза, рот и нос немытыми руками», - призвал алматинцев профессор.

Карантинные меры необходимо соблюдать особенно с учетом нового штамма коронавируса, обнаруженного в Европе. Новый штамм вируса более контагиозен, то есть он быстрее распространяется. Это, по его словам, делает меры гигиены и безопасности еще более важными.

Несмотря на начатую вакцинацию, также не нужно расслабляться.

Ахметжан Сугралиев отметил, что меры предосторожности после прихода вакцины все же должны оставаться.

«Коронавирус - непредсказуемая болезнь, не поддающаяся естественным, сезонным циклам заражаемости. Лето прошлого года - тому пример. Поэтому мы всегда должны оставаться настороженными», - заключил профессор.

Ранее PhD, профессор Назарбаев Университета в области биомедицинской инженерии, ученая, волонтер MedSupport Дана Акилбекова ответила на вопросы корреспондента МИА «Казинформ», связанные со вспышкой нового штамма вируса.

Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, в нашей стране не обнаружен. Об этом в декабре заявила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.

Также в Министерстве здравоохранения РК рассказали, есть ли риск распространения британского коронавируса в нашей стране.

По состоянию на 12 января, в Алматы заразились коронавирусом 19 747 человек к выздоровевшим 18 037, умерли 406. Жителям города рекомендуется соблюдать санитарные нормы и по возможности избегать места массовых скоплений.