В каких медорганизациях Нур-Султана можно получить вакцину Pfizer
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 ноября в столице начнется кампания по вакцинации Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в управлении общественного здравоохранения города, прививать подлежащий вакцинации контингент будут в медицинских организациях города и подростков в образовательных учреждениях.
«Однако не все медорганизации города будут участвовать в кампании вакцинации беременных женщин, кормящих мам, женщин в периоде лактации и детей», - отметили в ведомстве.
Управление общественного здравоохранения города предоставляет список медицинских организаций города, где будут прививать вакциной Pfizer:
- Городские поликлиники №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- Центр семейного здоровья «Достык»;
- ТОО «Жануя», «Салауатты Астана», «Кировская», «Шипагер» (во всех филиалах клиник).
В управлении проинформировали, что между данными организациями уже распределены дозы для прививания подлежащего контингента.
Напомним, вчера в столицу привезли 35100 доз вакцины Comirnaty BioNTech/Pfizer. Вакциной будут прививаться дети в возрасте от 12 до 18 лет и беременные женщины на сроке от 16 до 37 недель, а также кормящие мамы.
Министр здравоохранения РК Алексей Цой ранее сообщил, что ведомство рассматривает вопрос коммерческой продажи вакцины Pfizer для казахстанцев.
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