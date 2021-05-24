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    16:37, 24 Май 2021 | GMT +6

    В каких лагерях смогут отдохнуть столичные дети летом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких лагерях смогут отдохнуть столичные дети летом, рассказала заместитель руководителя Управления образования города Нур-Султан Римма Имангазинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Летний отдых для детей в текущем году будет организован под эгидой «Дети Казахстана – наполним лето радостью!» Они смогут отдохнуть в загородных летних лагерях, это туристско-оздоровительный комплекс «Арман» на 240 мест, оздоровительный лагерь «Боровичок» на 160 мест. Хотим отметить, что данные лагеря расположены в 100 км от города в Акмолинской области», – сказала Римма Имангазинова на брифинге в акимате.

    Было отмечено, что планируется организация пяти сезонов по 10 дней, с 7 июня по 10 августа с соблюдением всех санитарных норм.

    «При нахождении регионов в «красной зоне» наполняемость лагерей будет составлять 30%, в «желтой зоне» до 50%, в «зеленой зоне» неограниченное количество. На сегодняшний день ведутся работы на получение разрешительных документов с Управления санитарно-эпидемиологического контроля и Департамента по ЧС Акмолинской области», – добавила Римма Имангазинова.

    Также, по ее словам, планируется организация отдыха на базе дворцов школьником им. Аль-Фараби и Махамбета Утемисова.



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