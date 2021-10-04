В каких квазигосударственных компаниях созданы общественные советы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов рассказал, в каких национальных компаниях созданы общественные советы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как я уже говорил, на сегодняшний день в 12 субъектах квазигосударственного сектора созданы общественные советы. У меня есть список. Среди национальных компаний «Kazakh Invest», «Қазақстан ғарыш сапары», «KazakhExport», «QazExpoCongress», «Казгеология», «Продкорпорация», «Kazakh Tourism», «КазАвтоЖол» и АО «Национальный центр информационных технологий». Также созданы общественные советы в АО «НУХ Байтерек», национальных компаниях «Зерде» и «Kazakhstan Engineering», - сообщил на брифинге в СЦК Болат Тлепов.

Он заверил, что до конца года аналогичные советы будут созданы еще в нескольких квазигосударственных предприятиях.

«До конца года при Фонде национального благосостояния «Самрук-Казына» будет открыт общественный совет. Вы знаете, что это объединяющая структура нескольких крупных национальных компаний», - заключил вице-министр.