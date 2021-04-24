В каких компаниях предусмотрены дополнительные выплаты по возмещению вреда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве сообщили о выплатах пособий из бюджета в случаях производственного травматизма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Производственный травматизм: более полумиллиона казахстанцев получили пособия по инвалидности в 2020 году

«В целях социальной защиты работников, получивших производственные травмы, законодательством Республики Казахстан предусмотрены следующие выплаты: государственные социальные пособия по инвалидности из республиканского бюджета. В 2020 году число получателей государственного социального пособия по инвалидности из республиканского бюджета составило 526 094 чел., где им было выплачено 291 млрд. тенге. Указанные выплаты выплачиваются ежемесячно на период установления группы инвалидности. Также предусмотрены социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования», - говорится в ответе заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на депутатский запрос.

По итогам 2020 года в рамках системы обязательного социального страхования численность получателей социальных выплат из Государственного фонда социального страхования составила 90 933 человек. Им было выплачено 24 млрд тенге.

Кроме того, выплаты по возмещению вреда, которые осуществляют страховые компании, если пострадавший застрахован в соответствии с законодательством об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей.

В случае, если пострадавший не застрахован, то выплаты по возмещению вреда осуществляет сам работодатель.

Так, в 2020 году работникам и иждивенцам погибших работников на возмещение вреда страховыми компаниями было выплачено 4,5 млрд тенге. В то же время работодатели в рамках социальной ответственности вправе устанавливать работникам дополнительные выплаты по возмещению вреда, предусмотрев их в трудовом либо коллективном договоре. На сегодня дополнительные выплаты по возмещению вреда предусмотрены в коллективных договорах ряда крупных предприятий страны: ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «АрселорМиттал Темиртау, ТОО «Казцинк» и других.



