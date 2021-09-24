В каких госорганах выявили коррупционные риски, рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За восемь месяцев антикоррупционной службой проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности семи государственных органов. Во всех были выявлены многочисленные нарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предупреждения фактов незаконного использования бюджетных средств и в результате рекомендаций, данных по итогам проведения системного мониторинга портала государственных закупок, была достигнута экономия на сумму более 458,9 млн тенге.

«В качестве одного из эффективных методов предупреждения коррупционных правонарушений можно отметить административное производство. Нашим департаментом за восемь месяцев составлено девять административных протоколов, по которым наложены штрафы на сумму 2 187 750 тенге. Все они взысканы в полном объеме», - проинформировал Айдос Мамыт.



«Был проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности семи государственных органов. Это управление здравоохранения, департамент санитарно-эпидемиологического контроля, управление занятости и социальных программ, управление внутренней политики, Департамент естественной монополии, управление образования, управление сельского хозяйства. В результате анализа государственным органам внесено 104 рекомендации. Выявлены многочисленные коррупционные риски в деятельности государственных органов», - сообщил первый заместитель руководителя Атырауского областного департамента по противодействию коррупции Айдос Мамыт.Он уточнил, что в управления сельского хозяйства выявлено наличие коррупционных рисков в сфере субсидирования.«На практике большая часть средств субсидируется к окончанию финансового года. Так, в 2020 году из 767 заявок с положительным заключением по поддержке племенного животноводства, субсидирования расходов по повышению продуктивности и качества продукции животноводства 46%, или 352 заявки, оформлены в ноябре-декабре, и из них 228 - в период с 15 по 20 декабря. Такой подход свидетельствует об отсутствии планомерности при выдаче субсидий, контроля за поэтапным распределением и провоцирует совершение серьезных коррупционных рисков, связанных с нецелевым расходованием средств, совершение хозяйствующими субъектами незаконных действий», - рассказал Айдос Мамыт.Пояснив, что выявлены факты получения субсидий субъектами предпринимательства, основной вид предпринимательской деятельности которых не относится к сфере сельского хозяйства. Таким заявителям были выданы субсидии на сумму более 214 млн тенге.