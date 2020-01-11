+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -8 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В каких городах страны будут неблагоприятные метеоусловия

11 Января 2020 03:00
Поделиться:
В каких городах страны будут неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 января в семи городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

Новости по теме

О метеоусловиях в городах РК рассказали синоптики
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в десяти городах страны Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах РК 8 января Какие метеоусловия будут в Казахстане 7 января

По информации Казгидромета, в городах Караганда, Актобе, Усть-Каменогорск, Темиртау, Нур-Султан, Семей, Талдыкорган ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экология, Казгидромет,
Поделиться:

Автор:

Гульмира Байзакова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив