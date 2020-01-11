В каких городах страны будут неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 января в семи городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, в городах Караганда, Актобе, Усть-Каменогорск, Темиртау, Нур-Султан, Семей, Талдыкорган ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).