В каких городах страны будут неблагоприятные метеоусловия 29 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 29 января в двух городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом передаёт МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, в городах Кызылорда и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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