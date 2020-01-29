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В каких городах страны будут неблагоприятные метеоусловия 29 января

29 Января 2020 05:42
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В каких городах страны будут неблагоприятные метеоусловия 29 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 29 января в двух городах республики ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в городах Кызылорда и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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Ключевые слова: Кызылординская область, Экология, Шымкент,
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Гульмира Байзакова

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