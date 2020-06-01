В каких городах появятся новые Дворцы школьников, рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о планах ведомства по увеличению охвата дополнительным образованием и полезным досугом детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Значительное внимание наше государство уделяет обеспечению права на образование. Сейчас в стране работают около 20 тысяч организаций образования для 5 миллионов детей. По развитию дополнительного образования. В Казахстане действуют 63 тысячи кружков и 1200 организаций дополнительного образования. Сейчас стоит задача по дальнейшему увеличению сети Дворцов школьников, детских технопарков, кружков, школ искусств и т.д.», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.

По его словам, в нескольких регионах уже ведется строительство таких центров.

«В Караганде, Кокшетау, Туркестане, Кызылорде, Восточно-Казахстанской области, а также реконструкция центров в Алматы, - перечислил министр. - Другие регионы тоже планируют открыть новые центры. Но для резкого увеличения охвата детей мы инициируем привлечение частного сектора через размещение госзаказа в частных центрах. И эта мера действительно поможет в короткие сроки увеличить охват, как это было в случае с детскими садами».

Еще одним важным направлением является развитие инклюзивного образования.

«Модернизируется работа ПМПК ( Психолого - медико - педагогическая консультация - прим.ред), также решается задача по расширению сети коррекционных центров (КППК). В настоящее время решается вопрос по внедрению госзаказа на оказание коррекционной помощи. Безусловно, эта мера позволит нам быстро увеличить охват «особенных» детей, которые нуждаются в поддержке, и оказать им необходимую помощь. Ведь очень важным является раннее выявление нарушений и оказание поддержки», - заключил глава МОН.



