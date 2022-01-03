В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия 3 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четырех городах Казахстана 3 января прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным «Казгидромета», 3 января 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нур-Султане, Алматы и Актобе.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 2-й степени объявлено в городе Усть-Каменогорске.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.