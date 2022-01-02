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В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия 2 января

2 Января 2022 04:53
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В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия 2 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 11 городах Казахстана 2 января прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По данным «Казгидромета», 2 января 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Караганде, Темиртау, Балхаше, Жезказгане и Павлодаре.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 2-й степени объявлено в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.



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#Экология   #Погода  
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