В каких городах Казахстана живут самые увлечённые театралы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2019 году в стране работало 65 театров, среди них 52 государственных и 13 частных театров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

В 2018 году казахстанских театралов приглашали 68 театров. Зрителей порадовали 16,6 тысячи спектаклей, что на 0,2% меньше, чем годом ранее.

Среди всех театральных заведений в Казахстане наиболее популярны драматические (35 театров), театры кукол (12) и театры юного зрителя (5).

Казахстанские театры в прошлом году показали 343 новых постановок (годом ранее — 350 постановок).

Театральные постановки посетили 2,9 млн зрителей — на 3,9% больше, чем годом ранее, из них 1,3 млн зрителей — дети (43,4% от общего числа посетителей).

Самые увлечённые театралы живут в крупных мегаполисах, где обеспечен и наилучший доступ к культурной жизни: Алматы (603,7 тысячи посетителей), Нур-Султане (410,6 тысячи) и Шымкенте (304 тысячи зрителей).