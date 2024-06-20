В каких городах Казахстана проживают «тенговые миллионеры»

Почти половина тенговых миллионеров проживают в городе Алматы (25%) и Атырауской области (23%), при этом наибольшая доля низкооплачиваемой работы наблюдается в столице. Такие данные привели в Институте экономических исследований, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечают аналитики, в Казахстане нет четкого понимания «среднего класса». При этом, для Казахстана характерна проблема «ловушки среднего дохода» – неспособность конкурировать как с развитыми экономиками, так и с экономиками с низкими доходами, низким уровнем заработной платы.

- Анализ данных Бюро национальной статистики показывает, что из почти 3,5 млн рабочей силы 77% ежемесячно зарабатывают меньше 400 тыс. тенге, что ниже средней номинальной заработной платы по стране – 394 тыс. тенге. При этом, 60% рабочей силы зарабатывают ниже медианной заработной платы – 260 тыс. тенге, - сообщают в Институте экономических исследований.

Однако учитывая среднюю заработную плату в 394 тыс. тенге по методике стран ОЭСР, аналитики относят к среднему классу 31% работающих казахстанцев.

Также, по их данным, почти половина тенговых миллионеров проживают в городе Алматы (25%) и Атырауской области (23%), при этом наибольшая доля низкооплачиваемой работы наблюдается именно в столице. Так, среди работников, зарабатывающих до 70 тыс. тенге, 13% проживают в столице.

В возрастном и гендерном разрезе самыми высокооплачиваемыми названы мужчины в возрасте 35-44 года (411 тыс. тенге в месяц), а самым низкооплачиваемыми сотрудниками - молодые девушки в возрасте 16-24 года (207 тыс. тенге в месяц).

Кроме того, аналитики отмечают, что по одним и тем же видам экономической деятельности, в стране существует гендерная диспропорция номинальных заработных плат. К примеру, в финансовой и консалтинговой деятельности мужчины зарабатывают почти в 2 раза больше, чем их ровесницы из числа женщин