В каких городах Казахстана предлагают самые высокие зарплаты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В каких городах Казахстана предлагают самые высокие зарплаты и какие профессии востребованы на сегодняшний день, рассказали в компании HeadHunter, передает МИА «Казинформ».

Согласно проанализированным данным с января по сентябрь текущего года, в топ наиболее активных городов Казахстана по размещению вакансий вошли: Алматы (43,29%), Нур-Султан (20,37%), Караганда (5,98%), Атырау (5,66%) и Шымкент (4,07%).

Работодатели предпочитают размещать вакансии в следующих профессиональных областях: продажи (25,16%), бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия (11,60%), административный персонал (9,91%), банки, инвестиции, лизинг (9,15%), информационные технологии, интернет, телеком (9,04%).

В «Продажах» работодателям требуются менеджеры по работе с клиентами, розничной торговли и прямых продаж. Трудоустроиться возможно соискателям как с опытом, так и без опыта работы в сфере продаж.

В профобласти «Бухгалтерия» среди работодателей востребованы специализации – бухгалтер, первичная документация, учёт счетов и платежей. Опыт работы крайне важен и составляет от 1 года до 6 лет.

Управляющие офисом, секретари, делопроизводители требуются работодателям в профобласти «Административный персонал». Требования к опыту работы минимальны – составляют от 1 года до 3 лет, либо без опыта работы.

В банковской сфере требуются бухгалтера, кредитные менеджеры и менеджеры по привлечению клиентов с опытом работы от 1 года до 6 лет. В сфере информационных технологий работодателям активно требуются программисты, разработчики, инженеры, системные администраторы с опытом работы от 1 года до 6 лет.

Что касается соотношения количества резюме к количеству вакансий в каждом из регионов, то согласно Индексу HeadHunter, в таких городах, как Нур-Султан, Алматы, Атырау, Петропавловск, Павлодар, Усть-Каменогорск, Костанай, Караганда на одно вакантное место претендует не более 4 кандидатов и свидетельствует о нормальном состоянии рынка труда.

В Уральске, Талдыкоргане, Шымкенте, Туркестане, Кокшетау на одно вакантное место претендует от 4 до 6 кандидатов, что говорит о тревожном состоянии рынка труда. В городах Актобе, Актау, Тараз и Кызылорда присутствует состояние с очень высокой конкуренцией среди соискателей за рабочие места.

Города западного Казахстана занимают лидирующие позиции по размерам заработных плат. Максимальную заработную плату в размере 2 000 000 тенге предлагают работодатели в Атырау. В топ высокооплачиваемых городов также вошли города Актау, Актобе, Алматы, Нур-Султан.

Города Тараз, Туркестан, Шымкент занимают последние места таблицы, где максимальный размер заработных плат составляет в пределах 500 000-540 000 тенге.