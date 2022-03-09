В каких городах Казахстана появится связь 5G в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда казахстанцы смогут пользоваться связью 5G , рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами проведена работа по внедрению технологии 5G, проводится тестирование. К концу этого года (панируется запустить) в городах республиканского значения: Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В 2023-2024 годах - в областных центрах. В села не будем тянуть 5G», - сообщил Асхат Оразбек .

Ранее отмечалось, что в Казахстане могут увеличить штрафы за несоответствующее качество интернета.

Такие меры предусмотрены в одобренном депутатами Мажилиса Парламента РК в первом чтении проекте закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи.

Как отметила мажилисмен Жанна Тельпекбаева, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, основной целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере связи. В частности, предлагается усиление роли регулятора путем установления административной ответственности за нарушение Правил оказания услуг связи, а также увеличение суммы штрафов за несоответствие установленным требованиям качества интернета.

