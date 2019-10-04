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В каких городах Казахстана  подорожало жилье

4 Октября 2019 13:26
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В каких городах Казахстана  подорожало жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Названы города, где больше всего подорожала недвижимость по итогам сентября текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на krisha.kz.

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«Пятёрку городов РК с самым дорогим жильём по итогам сентября возглавляет Алматы. Условная квартира площадью 40 кв. м при сложившемся уровне цен стоит более 15,6 млн тенге. На втором месте — Нур-Султан, где подобное жильё стоит в среднем 13,3 млн тенге. Третью строчку ценового рейтинга занимает Атырау (10 млн тенге), четвёртую — Шымкент (9,5 млн тенге). Замыкает топ-5 Петропавловск (8,8 млн тенге)», - отмечено в опубликованном сообщении.

Наиболее низкие цены на жилье, по данным экспертов, отмечаются в Павлодаре (7,3 млн тенге), Семее (7,1 млн тенге), Таразе (6,5 млн тенге), Актобе (5,9 млн тенге) и Кызылорде (5,4 млн тенге).

Лидировал по приросту средних цен Талдыкорган, где индекс вырос на 2,3%. Актуальная стоимость квадратного метра в прошедшем месяце составила 193 475 тенге.

Положительная динамика в пределах 2 % отмечена в Усть-Каменогорске. Единица площади оценивалась продавцами в среднем в 199 800 тенге.

В Петропавловске индекс прибавил 1,9 % и составил 219 600 тенге/кв. м.

В Шымкенте средняя цена за единицу площади — 238 175 тенге. Прирост за месяц равен 1,8 %.

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Ключевые слова: Жилье,
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Автор:

Серик Сабеков

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