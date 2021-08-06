В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве регионов Казахстана 6 августа ожидаются благоприятные метеорологические условия. Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются лишь в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, в Петропавловске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
6 августа в Петропавловске под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов, днем дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 29-31 тепла.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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