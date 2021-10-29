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    05:34, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 29 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нур-Султане и Атырау 29 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, 29 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Атырау и Нур-Султан.

    В Атырау 29 октября, ночью 30 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

    В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

    В Нур-Султане ночью и утром 29 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

    В целом по городу ночью и утром ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

    Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Атырауская область Атырау Погода Регионы Казахстана Казгидромет Природа Астана Главная
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