В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 29 октября
По прогнозам синоптиков, 29 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Атырау и Нур-Султан.
В Атырау 29 октября, ночью 30 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
В Нур-Султане ночью и утром 29 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по городу ночью и утром ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).