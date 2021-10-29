В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 29 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нур-Султане и Атырау 29 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 29 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Атырау и Нур-Султан.

В Атырау 29 октября, ночью 30 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В Нур-Султане ночью и утром 29 октября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ночью и утром ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).