В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 26 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане и Костанае 26 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. В остальных городах Казахстана метеоусловия будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в Нур-Султане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Уровень загрязнения воздуха Р = 0,10-0,18.

Также неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, ожидаются в Костанае.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).