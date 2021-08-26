-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 26 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане и Костанае 26 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. В остальных городах Казахстана метеоусловия будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, в Нур-Султане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Уровень загрязнения воздуха Р = 0,10-0,18.
Также неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, ожидаются в Костанае.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Новые пожарные посты создают в населенных пунктах Жамбылской области
- 1 970 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки
- Жаркая погода ожидается в Казахстане 26 августа
- Разведку подземных вод проведут в Жамбылской области
- Запертый в квартире астанчанин решил выбраться на улицу с балкона 8-го этажа
- Встреча с ветеранами судебной сферы прошла в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана