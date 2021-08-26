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В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 26 августа

26 Августа 2021 05:34
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В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 26 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане и Костанае 26 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. В остальных городах Казахстана метеоусловия будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, в Нур-Султане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Уровень загрязнения воздуха Р = 0,10-0,18.

Также неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, ожидаются в Костанае.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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#Нур-Султан   #Костанайская область   #Казгидромет   #Регионы   #Погода   #Природа  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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