В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 22 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 13 городах Казахстана 22 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 22 января неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Жезказган, Караганды, Кокшетау, Костанай, Павлодар (1 степени), Петропавловск, Риддер (2 степени), Семей (2 степени), Усть-Каменогорск (2 степени) и Темиртау.

В этих городах 22 января, ночью 23 января метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что на западе и севере Казахстана 22 января ожидается понижение температуры до 21 градуса мороза.