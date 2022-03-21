В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 21 марта
Метеорологические условия в городе Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что под влиянием ложбины циклона и атмосферной фронтальной деятельности 21 марта на большей части Казахстана пройдут осадки с усилением ветра, в южной половине преимущественно в виде дождя. По РК ожидается туман, на западе юго-востоке - гололед, на севере, северо-западе и востоке – низовая метель.