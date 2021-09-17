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    05:03, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 17 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве областей Казахстана 17 сентября ожидаются благоприятные метеорологические условия. Лишь в Павлодаре прогнозируются неблагоприятные метеоусловия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, в Павлодаре ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Под влиянием северо-западной периферии антициклона ожидаются без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 тепла.

    В остальных городах Казахстана ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Природа Павлодарская область
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