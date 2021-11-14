В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 14 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются 14 ноября в Алматы. В остальных городах Казахстана прогнозируют благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, 14 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы.
Днем 14 ноября, ночью 15 ноября метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Редкую краснокнижную птицу заметили на одной из улиц Актау
- Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
- Погода на 14 ноября: на севере Казахстана – снег, на юге – дождь
- Свыше 300 человек за день привились вакциной Pfizer в Алматы
- Схемы некоторых маршрутов изменятся в Алматы из-за пробивки Абая и BRT
- Устроивших гонки и дрифт на дорогах Алматы водителей оштрафовали
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана