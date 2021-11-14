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В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 14 ноября

14 Ноября 2021 05:03
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В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 14 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются 14 ноября в Алматы. В остальных городах Казахстана прогнозируют благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, 14 ноября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы.

Днем 14 ноября, ночью 15 ноября метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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#Алматы   #Казгидромет   #Погода   #Природа  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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