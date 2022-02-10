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В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 10 февраля

10 Февраля 2022 05:41
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В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 10 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 10 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, 10 февраля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Балхаш, Караганды, Павлодар (1 степени), Темиртау, Риддер (2 степени), Семей (2 степени) и Усть-Каменогорск (2 степени).

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что понижение температуры воздуха ожидается на севере Казахстана 10 февраля.

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#Экология   #Казгидромет   #Погода   #Природа  
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Автор:

Малика Сафаргалиева

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