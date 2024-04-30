РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:48, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    В каких городах Казахстана откроют французские школы

    школа
    Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

    Постановлением правительства от 27 марта 2024 года утверждено Соглашение между правительством Казахстана и правительством Франции относительно создания международных (французских) школ в Казахстане и преподавания французского языка в организациях образования РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Соглашение предусматривает открытие двух французских школ в Астане и Алматы, а также создание условий для изучения французского языка как иностранного в организациях образования.

    В них смогут обучаться казахстанцы, а также иностранные граждане, проживающие в Казахстане. По окончании обучения выдавать диплом о среднем образовании будет министерство образования Франции. Обучение будет осуществляться казахстанскими и иностранными педагогами, нанимаемыми французскими школами в соответствии с трудовым законодательством РК.

    Преподавание будет на французском, казахском, русском и английском языках.

    В них будут реализоваться образовательные программы, разработанные с учетом требований государственного общеобязательного стандарта образования Казахстана и общеобязательных учебных программ, утвержденных во Франции.

    Французские школы в Казахстане будет координировать Агентство по французскому образованию за рубежом Министерства иностранных дел Франции.

    Также будут учебные программы по казахскому языку и литературе, истории Казахстана и географии Казахстана. Образовательный процесс по данным предметам осуществляется в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования РК и другими нормативными правовыми актами республики. Иностранные граждане смогут пройти начальный курс изучения языков и культуры РК.

    Предусматривается, что финансирование создания и функционирования французских школ будет осуществляться за счет частных инвестиций.

    Также в соглашении говорится, что стороны окажут содействие в развитии преподавания французского языка в казахстанских организациях образования: разработают учебники и модернизируют учебные программы.

    Кроме того, соглашение оговаривает содействие в организации условий для прохождения сдачи экзаменов на получение дипломов об уровне знаний французского языка DELF и DALF. Эти результаты могут стать одним из преимуществ при зачислении во французские школы.

    Постановление вводится в действие со дня подписания в Астане, 1 ноября 2023 года во время официального визита в Казахстан президента Франции Эмманюэля Макрона.

    Теги:
    Правительство Казахстан Франция Дети Образование Международные отношения школа
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!