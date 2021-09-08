В каких городах Казахстана чаще всего накапливается загрязнение воздуха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких городах Казахстана чаще всего загрязняется воздух из-за неблагоприятных метеорологических условий, рассказал менеджер проектов ПРООН в Казахстане Александр Белый.

«Причинами высокого уровня загрязнения воздуха в наших городах является сочетание источников выбросов – это транспорт, промышленность, энергетика и метеорологические условия. Если они часто бывают неблагоприятными, то происходит накопление загрязнения воздуха», - сказал Александр Белый.

Он также назвал города, где часто из-за неблагоприятных метеорологических условий ухудшается качество воздуха.

«Такие явления мы часто видим в предгорных наших городах. В частности, в нашем крупнейшем мегаполисе Алматы, в Усть-Каменогорске, Шымкенте. Ну и в последнее время, к сожалению, также в столице мы стали свидетелями частого повторения смога, которым приходится дышать», - отметил Александр Белый.

Ранее сообщалось, что около 16 тыс. смертей в год связаны с заболеваниями, вызванными с загрязнением воздуха в Казахстане.