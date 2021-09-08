РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:10, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В каких городах Казахстана чаще всего накапливается загрязнение воздуха

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких городах Казахстана чаще всего загрязняется воздух из-за неблагоприятных метеорологических условий, рассказал менеджер проектов ПРООН в Казахстане Александр Белый.

    «Причинами высокого уровня загрязнения воздуха в наших городах является сочетание источников выбросов – это транспорт, промышленность, энергетика и метеорологические условия. Если они часто бывают неблагоприятными, то происходит накопление загрязнения воздуха», - сказал Александр Белый.

    Он также назвал города, где часто из-за неблагоприятных метеорологических условий ухудшается качество воздуха.

    «Такие явления мы часто видим в предгорных наших городах. В частности, в нашем крупнейшем мегаполисе Алматы, в Усть-Каменогорске, Шымкенте. Ну и в последнее время, к сожалению, также в столице мы стали свидетелями частого повторения смога, которым приходится дышать», - отметил Александр Белый.

    Ранее сообщалось, что около 16 тыс. смертей в год связаны с заболеваниями, вызванными с загрязнением воздуха в Казахстане.


    Теги:
    Экология
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!