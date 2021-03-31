РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:35, 30 Март 2021 | GMT +6

    В каких городах Казахстана чаще нарушаются карантинные меры

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой назвал, в каких городах все чаще нарушаются карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Среди населения имеется определенная категория граждан, которая не верит в существование вируса и продолжает проводить свадьбы, банкеты в частных домах, коттеджах, некоторые работают подпольно. Несмотря на вводимые ограничительные меры и предупреждения, мониторинговыми группами продолжается выявление объектов, которые работают с нарушением санитарно-эпидемиологических требований», - заявил Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

    По его данным, в марте проведено 16 030 рейдов по выявлению нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

    «Проверкой охвачено 102 966 объектов, из них 2864 объекта, несмотря на административные меры, продолжают нарушать установленные ограничительные требования, режим работы, проводят массовые мероприятия. Возбуждено 3021 административное дел», - отметил министр.

    Наибольшее количество объектов-нарушителей, по словам главы Минздрава, выявлено в ВКО, Алматы, Шымкенте.

    «На сегодня в стране выявлены злостные нарушители карантинных мер – их 512. В разрезе регионов лидируют Шымкент, Нур-Султан, Алматы, Жамбылская область, Костанайская, Павлодарская и другие области. Из 512 злостных правонарушителей 486 представители малого бизнеса, 4 – объекты среднего предпринимательства и 22 физических лица», - добавил А. Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!