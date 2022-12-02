В каких городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия 2 декабря

2 Декабря 2022, 05:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 2 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Шымкенте, Актобе, Кокшетау и Риддере (2 степени), Семее (2 степени), Усть-Каменогорске (2 степени), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению веществ в атмосфере. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

В остальных городах Казахстана метеоусловия будут благоприятными.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

При неблагоприятных метеоусловиях 2 степени рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах;

- промывать нос и горло при возвращении домой;

- не допускать сжигание отходов и мусора.

Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана 2 декабря ожидается ветер и понижение температуры. На западе и крайнем севере республики погода будет без осадков.