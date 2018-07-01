В каких городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия 19 июля
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в четверг, 19 июля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере четырех городов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Астане, Шымкенте, также в Караганде и Темиртау сохраняются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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