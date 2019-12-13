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В каких городах Казахстана больше всего подорожали социально значимые продукты

13 Декабря 2019 09:06
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В каких городах Казахстана больше всего подорожали социально значимые продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких городах Казахстана больше всего выросли цены на социально значимые продукты, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава Минацэкономики отметил, что в 4 регионах инфляция находится в верхнем пределе целевого коридора. Это Атырауская (6,1%), Мангистауская (6,0%), Карагандинская (5,9%) области и Шымкент (5,9%).

«Вместе с тем, высокий рост цен на продтовары отмечается в 5 регионах. С 4 декабря 2018 года по 3 декабря текущего года цены на социально-значимые продтовары выросли почти на 12%»,- сказал Руслан Даленов.

При этом было отмечено, что наибольший рост наблюдается в городах Алматы (на 15,2%), Атырау (на 14,9%), Нур-Султан (на 14,2%), Караганда (на 13,7%), Костанай (на 13,6%) и Жезказган (на 13,4%).

«У местных исполнительных органов имеются механизмы по утверждению и контролю предельно допустимых цен на социально-значимые продовольственные товары, а также по использованию региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров. В свою очередь, Комитетом по защите и развитию конкуренции принимаются меры по выявлению фактов антиконкурентных согласованных действий», - подчеркнул Руслан Даленов.

Министр также сообщил, что участникам рынка продтоваров направлено 194 уведомления о наличии признаков нарушения Закона о конкуренции. На сегодня 152 уведомления исполнены.

«В целях недопущения нарушений законодательства в области защиты конкуренции, с начала текущего года назначено 8 расследований в отношении субъектов рынка и внесено 34 предостережений», - резюмировал Руслан Даленов.

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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика, Цены и тарифы,
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Автор:

Серик Сабеков

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