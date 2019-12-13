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вчера 17:53
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В каких городах Казахстана больше всего подорожали социально значимые продукты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких городах Казахстана больше всего выросли цены на социально значимые продукты, сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава Минацэкономики отметил, что в 4 регионах инфляция находится в верхнем пределе целевого коридора. Это Атырауская (6,1%), Мангистауская (6,0%), Карагандинская (5,9%) области и Шымкент (5,9%).
«Вместе с тем, высокий рост цен на продтовары отмечается в 5 регионах. С 4 декабря 2018 года по 3 декабря текущего года цены на социально-значимые продтовары выросли почти на 12%»,- сказал Руслан Даленов.
При этом было отмечено, что наибольший рост наблюдается в городах Алматы (на 15,2%), Атырау (на 14,9%), Нур-Султан (на 14,2%), Караганда (на 13,7%), Костанай (на 13,6%) и Жезказган (на 13,4%).
«У местных исполнительных органов имеются механизмы по утверждению и контролю предельно допустимых цен на социально-значимые продовольственные товары, а также по использованию региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров. В свою очередь, Комитетом по защите и развитию конкуренции принимаются меры по выявлению фактов антиконкурентных согласованных действий», - подчеркнул Руслан Даленов.
Министр также сообщил, что участникам рынка продтоваров направлено 194 уведомления о наличии признаков нарушения Закона о конкуренции. На сегодня 152 уведомления исполнены.
«В целях недопущения нарушений законодательства в области защиты конкуренции, с начала текущего года назначено 8 расследований в отношении субъектов рынка и внесено 34 предостережений», - резюмировал Руслан Даленов.
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