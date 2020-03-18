В каких аптеках можно купить маски в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В акимате Алматы предоставили список аптек, где можно приобрести медицинские маски, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Маски реализуются в аптеках во всех восьми районах города.
Заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев на брифинге в пресс-центре акимата города сообщил, что в аптеки Алматы будут поставляться маски общим объемом около 80 тыс. штук в день.
Маски ежедневно будут поставляться в 48 крупных аптек мегаполиса во всех восьми районах Алматы. Объем поставляемых масок, а также список аптек, в дальнейшем будет расширяться, о чем акимат города будет сообщать дополнительно.
На сегодня стоимость одноразовых трехслойных масок составляет 87 тенге, угольной маски – 111 тенге.
В случае необоснованного завышения аптеками города цен на маски алматинцы могут обращаться по телефонам горячей линии: 271-67-19, Койшибаев Амирхан 8-701-044-64-64, Куанышев Бекжан 8-775-102-96-32, Шингожинов Чингиз 8-701-232-98-38.
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